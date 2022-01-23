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İş yerine giren hırsız çantadaki 20 bin lirayı çaldı
Zonguldak’ta camlarını kırarak girdiği iş yerinde çantadaki 20 bin lirayı çalan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Asayiş 23.01.2022, 13:04
Zonguldak’ta camlarını kırarak girdiği iş yerinde çantadaki 20 bin lirayı çalan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Ormanlı beldesinde bir iş yeri sahibi jandarmayı arayarak iş yerine hırsız girdiğini, dükkânının camlarının kırıldığını ve dükkân içerisinde bulunan çantadan 20 bin lirasının çalındığını söyledi. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde T.Ç. isimli şüpheli 18 bin 895 TL ile birlikte yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen T.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.