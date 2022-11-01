İş yerinden uyuşturucu satışına operasyon: 1 gözaltı

Samsun’da narkotik polisi iş yerinden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şahıs ile birlikte uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma doğrultusunda Atakum ilçesi Yeni Mahalle’deki işletmiş olduğunu işyerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen U.N. ile teması görülen 4 şahıstan 4 paket halinde 1,34 gram metamfetamin maddesi, 103 kapsül sentetik ecza hap, 1,56 gram esrar maddesi, ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçiridi. Olayın devamında şüpheli şahsın ikameti ile iş yerinde yapılan aramada, 17.30 gram esrar, 17 kapsül pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ve 1 gram metamfetamin maddesi elde geçirildi. Olayla ilgili U.N. gözaltına alındı.