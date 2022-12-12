İş yerinden hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te bir iş yerinden hırsızlık yapma anları güvenlik kameralarına yansıyan 2 şüpheli, yakalandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlen İ.S. ve H.H. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. İ.S. ve H.H. isimli 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.