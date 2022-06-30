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İş yerinden çuvalla malzeme çalan hırsızlar yakalandı
Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinden çuvallarla malzeme çalan 6 hırsız yakalandı. Hırsızların malzemeleri otomobile yüklediği anlar kameraya yansıdı.
Asayiş 30.06.2022, 10:17
Gaziantep Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir iş yerinden çuvallarla malzeme çalan 6 hırsız yakalandı. Hırsızların malzemeleri otomobile yüklediği anlar kameraya yansıdı.
3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinden çuvallarla malzeme çalınıp otomobille uzaklaşıldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.