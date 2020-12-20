İş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi cezadan kaçamadı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında iş yerinden çıkıp eve gittiklerini söyleyen 4 kişi polis tarafından yakalandı. Kısıtlamada muaf işletmede çalışmadığı ve gezdikleri fark edilen şahıslara ekiplerce 12 bin 600 lira para cezası verildi.

Düzce’de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştirdi. Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama esnasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinden çıkan 4 şahıs, iş yerinden çıktıklarını ve eve gittiklerini söyledi. İzin kağıdı görmek isteyen polis memurlarına, “İzin kağıdı çıkartıldığını bilmiyorduk. Hepimiz farklı iş yerlerinde çalışıyoruz” diyen şahısların sorgularında kısıtlamada muaf işletmede çalışmadıkları tespit edildi. Şahısların kısıtlamada sokakta gezdikleri tespit edilerek 3 bin 150’şer liradan 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Çekim yapan gazetecilere de tepki gösteren şahıslar, “Arabamızı etiket etmeyin, çekmeyin” dedi. Emniyet ekipleri ise gazetecilere zorluk çıkarmaya çalışan kişileri sakinleştirdi.