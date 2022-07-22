banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Balıkesir’de felaketler zinciri
Balıkesir’de felaketler zinciri
Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığını şarta bağladı
Ali Babacan, Cumhurbaşkanlığı adaylığını şarta bağladı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı
Galatasaray, Mostafa Mohamed’i Nantes Kulübü’ne kiraladı

İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık sonrasında harekete geçen jandarma ekiplerince yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 22.07.2022, 09:34
İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık sonrasında harekete geçen jandarma ekiplerince yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesinde bulunan bir işyerinde hırsızlık meydana geldi. İş yerinden kablo, bilgisayar ve iş makinelerinin çalınması sonrasında olay jandarma ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine çalışmalarına başlayan jandarma ekiplerince hırsızlığı; H.Y. (35), S.O. (36) ve Z.Ö. (26) isimli 3 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
26°
açık