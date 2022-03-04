İş yerinden 30 gelinlik çalan şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerinden 30 gelinlik çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine giren hırsızlar, piyasa değeri 150 bin lira olan 30 adet gelinlik ve kamera kayıt cihazını çaldı.

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu şüphelinin F.A. olduğu tespit edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada 25 adet gelinlik bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.