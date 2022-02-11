İş yerinde yangın paniği...Alevler binayı sardı, duman gökyüzünü kapladı

Antalya’da bir iş yerinde çıkan yangın büyük korku ve paniğe sebep oldu. İş yerindeki tüplerin patlama ihtimaline karşı polis çok geniş güvenlik önlemi aldı. Alevler çevre binalara sıçramadan güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yangın bugün saat 17.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, iş yerindeki ve bina kaplamasındaki plastikler sebebiyle bir anda büyüdü ve binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat aralıksız devam eden ve alev alev yanan iş yeri kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerindeki tüplerin patlama ihtimal sebebiyle polis yaklaşık 100 metre uzaktan güvenlik şeridi çekerken bölgeye kimse yaklaştırılmadı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın çevre binalara sıçramadan söndürülürken dönerci dükkanı ve asma katı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.