İş yerinde yangın çıktı, üst kattaki balkon zarar gördü

Konya’da bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alevler üst kattaki dairenin balkonuna da zarar verdi.

Yangın, saat 18.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında ikinci el eşya alım satımı yapan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında iş yerinin üzerindeki dairenin balkon kısmı da zarar gördü. İtfaiye ekipleri iş yerinde soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.