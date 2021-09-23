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İş yerinde uyuşturucu satışına gözaltı

Samsun’da bir kişi iş yerinde satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Asayiş 23.09.2021, 16:16
İş yerinde uyuşturucu satışına gözaltı

Samsun’da bir kişi iş yerinde satışa hazır uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, işletmiş olduğu iş yerinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine A.A.’nın iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 147 adet extacy hap, 249 adet sentetik ecza hap, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 800 TL ve 2 ABD doları ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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