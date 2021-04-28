banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
HDP'li Gergerlioğlu hakkında yeni iddianame
Zelenskiy'den Putin'e Vatikan'da görüşme önerisi
Zelenskiy'den Putin'e Vatikan'da görüşme önerisi
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı
Rusya: Sputnik V, Hindistan varyantına karşı etkili olacak
Rusya: Sputnik V, Hindistan varyantına karşı etkili olacak

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 28.04.2021, 19:04
3
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Burdur’un Bucak ilçesinde çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Bucak ilçesinde Hacı Ömer Ağa Cami yanında bulunan bir işyerinde Hatice Işık (28), çalıştığı iş yerinde R.T. isimli zanlı tarafından silahlı saldırıya uğradı. R.T., 3 el ateş ettiği kadını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine çok sayıda emniyet ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Işık, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?