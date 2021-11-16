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İş yerinde kumar oynayanlara suçüstü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira idari para cezası uygulandı.
Asayiş 16.11.2021, 12:31
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetim amaçlı gittikleri bir iş yerinde masa etrafında 3 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Ekipler, masa üzerinde kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtlarına ve 350 liraya tutanakla el koydu.
İçeride kumar oynayan 3 kişiye kişi başı 1336 olmak üzere toplam 4 bin 8 lira idari para cezası, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.