İş yerinde kumar oynayanlara suçüstü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bir işyerinde kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 8 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri denetim amaçlı gittikleri bir iş yerinde masa etrafında 3 kişiyi kumar oynarken tespit etti. Ekipler, masa üzerinde kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtlarına ve 350 liraya tutanakla el koydu.

İçeride kumar oynayan 3 kişiye kişi başı 1336 olmak üzere toplam 4 bin 8 lira idari para cezası, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.