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İş yerinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı.
Asayiş 22.12.2020, 10:52
Hatay’ın Samandağ ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 10 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonuncunda Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan iş yerine, alınan arama kararına istinaden girildi ve iş yerinde toplam 10 kişinin olduğu masalarda iskambil kağıtları, yaz-boz kağıtları, renkli oyun pulları, 2 bin 100 TL, 700 ABD Doları, 50 Euro paraya el konuldu.İşletmeci E.A. isimli şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca şahıslara ve iş yeri işletmecisine idari yaptırımlar uygulandı.
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