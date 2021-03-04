İş yerinde çalışırken başına düşen cisimle yaralandı

Zonguldak’ta bir kişi, iş yerinde çalıştığı sırada kafasına düşen bir cisimle yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Asma Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinde çalışma yapan Ş.T kafasına düşen cisim nedeniyle bir anda kanlar içinde yere yığıldı. İş yeri sahibi Ş.T’yi yerde kanlar içinde görünce hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Ş.T’, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.