İş yerinde av tüfeği ile vurulan büfeci 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde iş yerinde av tüfeği ile saldırıya uğrayan büfeci 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 16 Haziran 2022 tarihinde Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, market çalıştıran Mehmet Aşık (46) bir gün önce komşusu ve akrabası olan R.K. ile çocukların küfürlü kavgasından dolayı tartıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden bitirildi. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra büfesini açan Mehmet Aşık’a, iddiaya göre R.K. av tüfeğiyle ateş etti. 5 kurşun isabet eden Mehmet Aşık olay yerine çağrılan ambulansla ilk olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Aşık 16 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.