İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
ESENLER’DE BİR CAMİNİN ALT KATINDA BULUNAN SANDALYE ATÖLYESİNDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN İTFAİYENİN UZUN UĞRAŞLARI SONUCU KONTROL ALTINA ALINIRKEN SOKAĞA DÖKÜLEN MAHALLELİ İTFAİYENİN YANGINA MÜDAHALESİNİ FİLM GİBİ SEYREDEREK TÜM UYARILARA RAĞMEN SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI. OLAY, SAAT 00:00 SIRALARINDA MİMARSİNAN MAHALLESİ RUMELİ CADDESİ’NDE YAŞANDI. ALINAN BİLGİYE GÖRE, CADDE ÜZERİNDE BULUNAN BİR CAMİNİN BODRUM KATINDA BULUNAN SANDALYE ATÖLYESİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ. YOĞUN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİ SANDALYE ATÖLYESİNE MÜDAHALE EDEN İTFAİYE EKİPLERİNİ FİLM GİBİ SEYREDEN VATANDAŞLAR POLİS EKİPLERİNİN TÜM UYARILARINA RAĞMEN SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI. İTFAİYENİN YAKLAŞIK 3 SAAT SÜREN MÜDAHALESİNİ MAHALLE SAKİNLERİ DAKİKALARCA İÇ İÇE İZLEDİ. POLİS EKİPLERİ YANGININ BULUNDUĞU ALAN VE ÇEVRESİNİ ŞERİTLERLE KAPATARAK DEFALARCA VATANDAŞLARA SOSYAL MESAFE KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU. ATÖLYEDE ÇIKAN YANGINDA HERHANGİ BİR CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMAZKEN İŞYERİNDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU. EVİNDEYKEN BİR ANDA DUMAN KOKUSU NEDENİYLE DIŞARI ÇIKTIĞINI SÖYLEYEN MAHALLE SAKİNİ İBRAHİM DEMİR, ‘’BU CAMİNİN ALTINDA SANDALYE İMALATHANESİ VAR. YANGIN ŞUAN ORDA GÖZÜKÜYOR, BİR DE ÇAY OCAĞI VAR AMA ONUNLA ALAKASI YOK. YANGININ NEDENİNİ BİLEMİYORUZ, ONA İTFAİYE KARAR VERİR. YANGINI ZATEN BİZ GÖRMEDİK, BİZ DUMAN KOKUSUNDAN ÇIKTIK’’ DİYE KONUŞTU. POLİS EKİPLERİ YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASIYLA İŞYERİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI.
Esenler’de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangına müdahalesini film gibi seyrederek tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Olay, saat 00:00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Rumeli Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir caminin bodrum katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği sandalye atölyesine müdahale eden itfaiye ekiplerini film gibi seyreden vatandaşlar polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı. İtfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesini mahalle sakinleri dakikalarca iç içe izledi. Polis ekipleri yangının bulunduğu alan ve çevresini şeritlerle kapatarak defalarca vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Atölyede çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken işyerinde büyük hasar oluştu.
Evindeyken bir anda duman kokusu nedeniyle dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini İbrahim Demir,
‘’Bu caminin altında sandalye imalathanesi var. Yangın şuan orda gözüküyor, bir de çay ocağı var ama onunla alakası yok. Yangının nedenini bilemiyoruz, ona itfaiye karar verir. Yangını zaten biz görmedik, biz duman kokusundan çıktık’’ diye konuştu.
Polis ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla işyerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
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