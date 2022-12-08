İş yeri yandıktan 3 gün sonra öldürülmüştü, şüphelisi tutuklandı

Adana’da iş yeri yandıktan 3 gün sonra uyardığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen motosikletçinin katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Cemalpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, restoranda 3 Aralık günü meşaleli servis sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, Uğur Uca’ya (33) ait motosiklet kiralama dükkanına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan kullanılamaz hale geldi. Uca, 6 Aralık sabahı yanan dükkanına geldiğinde tanımadığı Muhammed K. (25) içerideki motosikletlere dokunduğunu gördü. Uca, polisin inceleme yapacağını belirterek dokunmaması için Kandemir’i uyardı. İddiaya göre, Kandemir, “Sana ne, istediğime dokunurum” sözleri nedeniyle çıkan kavgada Uca’yı göğsünden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motorize yunus timlerinin müdahalesiyle kavga sonlanırken, ilk müdahalesi yapılan Uca ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve kalbinden yaralandığı belirlenen Uca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ise sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. PVC doğrama ustası zanlının, yangında zarar gören restorana pencere ölçüsü almak için geldiği, merakı olduğu için motosikletlere baktığını ileri sürüldü.

Zanlı, çıkan tartışmada Uca ile yanındaki arkadaşları tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiğini ileri sürerek, “Mesleğim gereği silikonları kesmek için kullandığım bıçak üzerimdeydi. Darp edilmeye başlayınca kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. Öldürmek istemedim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.