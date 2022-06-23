İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı

Samsun Yabancılar Çarşısı’nda ayakkabıcıdan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Samsun Yabancılar Çarşısı’nda bulunan Serkan Aksoy’a ait ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 hırsız, ayakkabı dükkanına gelip burada iş yeri sahibinin kısa süreli dükkanda olmamasından istifade ederek biri gözcülük yapıp diğeri ise iş yerinde masanın çekmecesindeki bin lira parayı çaldı. Kimliği belirsiz hırsızlar kayıplara karışırken, hırsızlık olayı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İşyeri sahibi Serkan Aksoy hırsızların bulunmasını isteyerek, "Lavaboya gittiğimde dükkanı babama teslim ettim. Geri döndüğümde bin lira paramın olmadığını gördüm. Polisi arayıp şikayetçi oldum. Biran önce şahısların bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Biz burada parayı zorluklarla kazanıyoruz" dedi.

Polis, hırsızların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.