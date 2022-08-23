İş yeri deposundan çalınan eşyalar kamerada

Beyoğlu’ndaki bir alışveriş merkezinin içinde bulunan iş yerinin deposundan cep telefonu, cüzdan ve bir miktar para çalan şahıs yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz ay Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki iş yerinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depo içerisinden cep telefonu, cüzdan ve bir miktar para çalındı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yürütülen çalışma çerçevesinde güvenlik kameraları izlendi. Kimliği tespit edilen M.Ç. isimli şahsın, yakın bir iş yerinde çalıştığı, boşluğu fırsat bilerek olay yeri iş yerinin depo bölümüne geçtiği, bir süre gözlem yaptıktan sonra hırsızlık suçunu işlediği tespit edildi. M.Ç. isimli şahıs, aynı gün Hüseyinağa Mahallesi’nde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve çalınan eşyalar ile para da ele geçirilerek müşteki şahıslara teslim edildi. Konuyla ilgili "Açıktan Hırsızlık" suçundan yakalanan şahsa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.