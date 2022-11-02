İş vaadiyle dolandırıcılıkta 1 kişi tutuklandı

Karabük’te iş vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 1 kişi tutuklanırken, CHP İlçe Başkanı ile birlikte 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri tarafından, il merkezi ve ilçelerde meydana gelen işe sokma vaadiyle ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlarıyla ilgili, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlenmişti. Nisan ayından itibaren iki ay süre boyunca H.T. ve S.B. teknik takibe alındı. İki şüphelinin iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda CHP Eskipazar İlçe Başkanı Z.Y.’nin de diğer iki şüpheli ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Operasyonda, aralarında CHP ilçe başkanının da olduğu 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin ’işe sokma’ vaadiyle yaklaşık 500 bin TL topladıkları iddia edildiği operasyon kapsamında mahkemeye çıkarılan Hakkı T. tutuklanırken, CHP Eskipazar ilçe Başkanı Z.Y ile S.B isimli iki şahısta adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.