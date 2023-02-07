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MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerine ilave olarak, TCG Osmangazi tank çıkarma gemisi de deprem bölgesine iş makinesi götürmek amacıyla İzmir’den seyrine başladı.”
İş merkezinin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır’da, Diyar Galeria İş Merkezi ve sitesinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 07.02.2023, 20:15
Diyarbakır’da, Diyar Galeria İş Merkezi ve sitesinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.