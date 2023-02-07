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İş merkezinin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da, Diyar Galeria İş Merkezi ve sitesinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Asayiş 07.02.2023, 20:15
İş merkezinin enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da, Diyar Galeria İş Merkezi ve sitesinde, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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