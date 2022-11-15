İş merkezinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Düzce’de iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Düzce merkeze bağlı Camikebir Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Sokak’ta bulunan bir alışveriş merkezinin 2. katında bulunan depo kısmında yangın çıktı. Depoda bulunan kartonların tutuşmasıyla başlayan yangına, iş merkezi çalışanlarının ihbarıyla Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, tutuşan kartonlara müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Emniyet ekipleri meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlattı.