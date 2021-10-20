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İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş 20.10.2021, 11:19
İş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda iş makinesiyle kaçak define kazısı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak define kazısı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan incelemelerde paletli iş makinesiyle çalışma yapıldığını fark eden ekipler kazı yapan şahıslara baskın düzenledi. Operasyonda 35 ZVH 46 plakalı çekici üzerindeki iş makinesinin kaçak kazı için kullanıldığı anlaşılması üzerine iş makinesini kullanan R.Y. ile İ.K. gözaltına alındı. 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken el konulan iş makinesi yediemin otoparkına teslim edildi.

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