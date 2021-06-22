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İş makinesinin üzerine toprak kaydı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir kömür ocağında çalışan iş makinesinin üzerine toprak kayması sonucu operatör yaralandı.

Asayiş 22.06.2021, 21:19
İş makinesinin üzerine toprak kaydı: 1 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir kömür ocağında çalışan iş makinesinin üzerine toprak kayması sonucu operatör yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iş kazası ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi’ndeki bir kömür ocağında yaşandı. İş makinesi operatörü Burak G. (20) kömür ocağında toprak düzeltme çalışması yaptığı esnada kayan toprağın iş makinesinin üzerine yığılması sonucu içerisinde bulunduğu kabin bölümünde sıkıştı. Kaza üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı iş makinesi operatörü, çalışma arkadaşlarının ve görevlilerin yardımıyla iş makinesinin kabininden çıkarılarak ambulansa alındı. Burak G., Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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