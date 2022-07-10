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İş makinesine molotoflu saldırı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde bir kepçe kundaklandı.

Asayiş 10.07.2022, 15:10
İş makinesine molotoflu saldırı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde bir kepçe kundaklandı.

Kundaklanma olayı ilçenin Hayriye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece saat 3 sıralarında park halindeki kepçe kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotoflu saldırıyla kundaklandı.

Saldırı sonucu kepçe yanmaya başladı, olay yerine çağrılan itfaiyenin müdahale ettiği yangında, kepçe kullanılamaz hale geldi.

Polis kundaklamayı gerçekleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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