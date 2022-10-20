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İş makinesi yüklü kamyonun ışıkta duran otomobile çarptığı anlar kamerada
Ankara’nın Sincan ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Asayiş 20.10.2022, 10:27
Ankara’nın Sincan ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonun trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent tren yolu köprüsü inşaatının bulunduğu kavşakta ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen iş makinesi yüklü kamyon çarptı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.