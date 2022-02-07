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İş makinesi kepçesinin işçinin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 07.02.2022, 15:09
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesi kepçesi işçinin üzerine düştü. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, 12 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda Eryaman’da bir inşaat temeli çalışması sırasında iş makinesinin kepçesi, çalışan işçinin üzerine düştü. Yaşanan feci iş kazasında kimliği öğrenilemeyen işçi ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.