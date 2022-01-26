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İş makinesi içi su ve buz dolu çukura böyle düştü
Ataşehir’de bir inşaat alanında içerisi su ve buz dolu çukura iş makinesi düştü. İş makinesinin operatörü suyun içerisinde kayboldu. Kaybolan operatörün cesedi ekiplerin uğraşları sonucu çukurdan çıkarıldı.
Asayiş 26.01.2022, 10:07
Ataşehir’de bir inşaat alanında içerisi su ve buz dolu çukura iş makinesi düştü. İş makinesinin operatörü suyun içerisinde kayboldu. Kaybolan operatörün cesedi ekiplerin uğraşları sonucu çukurdan çıkarıldı.