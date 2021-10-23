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İş makinesi devrildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada bir kepçe devrildi.

Asayiş 23.10.2021, 01:24
İş makinesi devrildi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada bir kepçe devrildi.

Kaza, saat Tekirdağ’ın Muratlı İlçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, operatör H.A.’nın kullandığı kepçe, virajı alamayarak yoldan çıkıp devrildi. İş makinesinden kendi imkânları ile inen kepçe operatörü, kazanın etkisiyle bir anlık şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesini reddeden sürücü, yaralı olmadığını beyan etti.

Kaza bölgesine giden Jandarma ekipleri ise, yolda trafik güvenliğini sağladı.

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