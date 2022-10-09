İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Düzce’ye bağlı Akçakoca’da bulunan özel bir boru profil fabrikasında yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden Emre Acar (22) kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Düzce’nin Akçakoca bağlı özel bir boru profil fabrikasında bulunan bir haddehanede meydana gelen olayda Emre Acar (22) isimli genç ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Emre Acar için Alaplı Aşağıdağ Köy Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Acar’ın yakınlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri , mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan gencin cenazesi Aile Mezarlığında toprağa verildi.