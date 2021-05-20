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İş kazası geçiren adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çalıştığı fabrikada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan işçi Nazım Köktürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Asayiş 20.05.2021, 12:33
İş kazası geçiren adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çalıştığı fabrikada dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan işçi Nazım Köktürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Filyos beldesinde meydana geldi. Filyos Ateş Tuğla Fabrikası’nda çalışan Nazım Köktürk (47) adlı işçi, değirmen bölümünde çalıştığı esnada dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları Köktürk’ü kurtarmaya çalışarak 112 Acil Servisi aradı. Ağır şekilde yaralanan işçi Köktürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyeti üzerine Zonguldak Tıp Fakültesi Hastanesi ’ne sevk edilen Köktürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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