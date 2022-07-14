İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Elazığ’da bir iş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkezde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanına giren şüpheli kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler C.A.’yı (49) iş hanında bulunan kabloları keserken yakaladı. Ekipler daha sonra iş hanında yaptığı aramada çaldığı malzemeleri binanın çatısında götürülmeye hazır halde biriktirdiğini gördü. Gözaltına alınan şüpheli emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

C.A. çıkarıldığı mahkemece iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.