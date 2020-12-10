İş bulamadığı için terk edilen şahıs üst geçitten atlamak istedi

Kayseri’de iş bulamadığı için sevgilisi tarafından terk edildiğini söyleyen bir şahıs, üst geçide çıkarak atlamak istedi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iş bulamadığı için sevgilisi tarafından terk edildiğini söyleyen şahıs, üst geçit tırabzanlarına çıkarak atlamak istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve abisinin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından, şahıs ikna edildi. Bulunduğu yerden indirilen adam, sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü.