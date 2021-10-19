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İş adamlarını kaçıran şebekenin kilit ismi İzmir’de yakalandı

Konya’da iş adamlarını fidye karşılığında kaçırma suçuna karıştıkları tespit edilen şüphelilerden biri, İzmir’in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin olayda kilit isim olduğu öğrenildi.

Asayiş 19.10.2021, 16:32
İş adamlarını kaçıran şebekenin kilit ismi İzmir’de yakalandı

Konya’da iş adamlarını fidye karşılığında kaçırma suçuna karıştıkları tespit edilen şüphelilerden biri, İzmir’in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelinin olayda kilit isim olduğu öğrenildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülen çalışmada, Konya’da ikamet eden 2 iş adamından birinin Mersin’de bir çiftlik evinde zorla tutulduğu, diğer iş adamının ise yaklaşık 1,5 milyon lira para temin etmesinin ardından zorla tutulan şahsın salıverildiği ve şüphelilerin bu biçimde zorla para tahsil ettikleri tespit edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin ve Diyarbakır’da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Mezitli ilçesindeki çiftlik evine yapılan operasyonda, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 401 gram esrar, 1 adet kaçırılan şahsa ait 150 bin lira değerinde çek ile bol miktarda mermi ve fişek ele geçirildi.

Çeşme’ye kaçtı, polisten kaçamadı

Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, olayla ilgili şüphelilerden Kutbettin B.’nin İzmir’in Çeşme ilçesine kaçarak Şifne Mahallesi’nde bir villada bulunduğu öğrenildi. Kutbettin B., burada Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kutbettin B.’nin yakalanan 9 şüpheliden birisi olduğu ve olayla ilgili kilit isim olduğu öğrenildi.

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