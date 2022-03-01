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İş adamının öldüğü helikopter kazasını anlatan pilot: “Hiç duymadığım ’Çavvv’ diye bir ses duydum”

Bostancı’da iş adamı Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin 6 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkan pilot İsmet Özgür, “Ben yüzlerce pilot yetiştirmiş, 3 Cumhurbaşkanı uçurmuş bir insanım. 9 bin saat uçuş yaptım. Hayatımda hiç duymadığım ‘Çaaav’ diye bir ses duydum. Sonra helikopter düşüşe geçmiş. Bundan sonrasını hatırlamıyorum” dedi. Olayın kaza olduğunu söyleyen Halil İbrahim Ünver’in kızı, şikayetçi olmadığını söyledi.

Asayiş 01.03.2022, 13:00
İş adamının öldüğü helikopter kazasını anlatan pilot: “Hiç duymadığım ’Çavvv’ diye bir ses duydum”

Bostancı’da iş adamı Halil İbrahim Ünver’in hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin 6 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkan pilot İsmet Özgür, “Ben yüzlerce pilot yetiştirmiş, 3 Cumhurbaşkanı uçurmuş bir insanım. 9 bin saat uçuş yaptım. Hayatımda hiç duymadığım ‘Çaaav’ diye bir ses duydum. Sonra helikopter düşüşe geçmiş. Bundan sonrasını hatırlamıyorum” dedi. Olayın kaza olduğunu söyleyen Halil İbrahim Ünver’in kızı, şikayetçi olmadığını söyledi.

Bostancı’da 6 Eylül 2018 tarihinde iş adamı Halil İbrahim Ünver’in(68) hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin helikopter pilotu İsmet Özgür’ün “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık İsmet Özgür ve Halil İbrahim Ünver’in kızı Selin Ünver katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“24 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yaptım”

Sanık İsmet Özgür savunmasında, emekli subay olduğunu söyleyerek, “24 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde pilot olarak görev yaptım. Emekli olduktan sonra 2010 yılında Halil İbrahim beyin yanında pilot olarak çalışmaya başladım. Kendisine ve yakın aile bireylerine pilot olarak hizmet veriyordum. Kazaya uğrayan helikopter Halil Ünver’e aitti. Kendisinin de helikopter kullanmaya elverişli şekilde lisansı vardı. Helikopter kazadan 14 ay önce ikinci el olarak Yunanistan’dan satın alınmıştı. Alınan helikopter 2 motorluydu. Ben de bu helikopteri kullanma konusunda kazadan yaklaşık 2 buçuk ay kadar öncesinde eğitimlerimi tamamlamış, sertifika ve lisansımı almıştım. Halil beyin de kazaya uğrayan helikopteri kullanabilmek için lisans almaya çalışıyordu. Ancak kendisinin 2 motorlu olmayan tek motorlu helikopterleri kullanma konusundan yeteneği, tecrübesi ve pilotluk deneyimi vardı” dedi.

“Helikopterin hakimiyeti bendeydi”

Kaza günü helikopteri kendisinin kullandığını belirten Özgür, “Kaptan uçuş esnasında her zaman helikopterin sol tarafından otururdu ben de olay günü helikopterin sol tarafından oturuyordum. Hakimiyet bendeydi” diye konuştu.

“Son uçuşumuzdu”

Özgür, kazaya uğrayan helikopterin satılmasının planlandığını ve gerçekleşen uçuşun son uçuşları olduğunu söyleyerek, “Halil beyin pilot olarak tecrübesi vardı. Seferimiz esnasından son uçuşumuz olduğundan bahsederek helikopteri kullanmak istediğini söyledi. Kalkıştın 2-3 dakika sonra talepte bulundu. Ben de patronum olduğu için ve pilot olarak tecrübesine güvenmemden dolayı helikopterin sevk ve idaresini kendisine verdim. Yaklaşık 1-2 dakika kadar helikopteri kullandı. Kendisi helikopterin sağ tarağından oturuyordu” dedi. Olay anında emniyet kemerlerinin bağlı olduğunu belirten Özgür, “Bir müddet kullandıktan sonra helikopterin sevk ve idaresini ben devraldım. Bu aşamaya kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Kaza anında meteorolojik anlamda da olumsuz bir durum yoktu. Silecek bile çalıştırmamıştık. Zaten Halil bey hava durumu kötü olarak helikoptere binmeyi tercih etmezdi. Ancak sefer başlamadan önce hava durumu kötüydü sonra düzelmişti” dedi.

“Hayatımda hiç duymadığım ‘çavvv ‘ diye bir ses duydum”

Sanık Özgür, “Ben yüzlerce pilot yetiştirmiş, 3 Cumhurbaşkanı uçurmuş bir insanım. 9 bin saat uçmuş bir insanım. Hayatımda hiç duymadığım ‘Çaaav’ diye bir ses duydum. Bu sesten sonra helikopterde bulunan kayıt cihazları devre dışı kaldı. Sonra helikopter düşüşe geçmiş. Ben bundan sonrasını hatırlamıyorum. Motorlar çalışıyordu. Yıldırım mı çarptı yoksa hava muhalefetinden kaynaklı bastırıcı hava akımından kaynaklı mı bizi yerin dibine mi çarptı bilmiyorum. Helikopterin düşüş nedenini tam olarak bilemiyorum” dedi. Kaza nedeniyle ağır yaralandığını belirten Özgür, ölümden döndüğünü söyledi.

Mahkeme hakimi, sanığa dosyadaki raporda yolcunun helikopteri kumanda ettiğine dair bir tespit olduğunu sordu. Sanık ise, “Yolcu olarak bahsedilen kişi hem helikopterin sahibi hem de pilot tecrübesi olan bir kişidir. Kendisinin kaza anında helikopteri kumanda etmesi şeklinde bir durum söz konusu değildir” dedi.

Kızı şikayetçi olmadı: “Kaza olduğunu düşünüyorum”

Halil İbrahim Ünver’in kızı Selin Ayla Ünver ise, “Ben olay sonrasında babamı kaybettim. Olayın kaza olduğunu düşünüyorum” diyerek şikayetçi olmadı. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosya kapsamında yer alan raporda kazanın insan hatasından kaynaklanmış olabileceğine yönelik saptamaları nazara alarak, dosyanın helikopter kazasına ilişkin uzmanlığı bulunan heyet bilirkişisine tevdi edilmesine ve sanığın kusur durumunun tespit edilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

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