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İş adamını gasp eden şahıs tutuklandı

Gaziantep’te bir iş adamını gasp eden şahıs, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan gasp şüphelisi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Asayiş 20.04.2021, 13:42
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İş adamını gasp eden şahıs tutuklandı

Gaziantep’te bir iş adamını gasp eden şahıs, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan gasp şüphelisi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehirde bir iş adamı, Ö.D. isimli şahıs tarafından tehdit edilerek, zorla parasını ve iş makinaları gasp edildi. Olay üzerine harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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