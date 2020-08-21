İş adamını 3 milyon euro karşılığında öldürdüler
KAYSERİ’DE SİLAHLA VURULARAK ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMININ KATİL ZANLISI, POLİS EKİPLERİNİN 750 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEMESİ VE 250 KİŞİ İLE GÖRÜŞMESİYLE TESPİT EDİLEREK YAKALANDI. ZANLININ, İŞ ADAMINI 3 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI. KATİL ZANLISINA YARDIM ETTİKLERİ VE AZMETTİRDİKLERİ BELİRLENEN 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI.
Kayseri’de silahla vurularak öldürülen iş adamının katil zanlısı, polis ekiplerinin 750 saatlik güvenlik kamerasını incelemesi ve 250 kişi ile görüşmesiyle tespit edilerek yakalandı. Zanlının, iş adamını 3 milyon euro karşılığında öldürdüğü ortaya çıktı. Katil zanlısına yardım ettikleri ve azmettirdikleri belirlenen 3 kişi daha tutuklandı.
Kayseri’nin Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi’ndeki ofisin bahçesinde oturan Orhan Adıbelli, şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.
Olay sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 750 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek, 250 kişi ile görüştü. Polis ekiplerinin en ince ayrıntıyı dahi atlamadığı olayda katil zanlısının 26 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi.
Katil zanlısı E.Y.’nin Gaziantep’te olduğunun tespit edilmesi üzerine Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Zanlı E.Y. 15 Ağustos’ta yakalanarak gözaltına alındı ve hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlı E.Y.’nin sorgusunu inceleyen ve olayı ayrıntıları ile araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.Y.’nin, öldürdüğü Orhan Adıbelli’yi tanımadığı, Adıbelli’nin ortakları ve çalışanları ile husumetli olmasını da değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, E.Y.’nin cinayeti 3 milyon euro karşılığında işlediği, cinayetten 8 ay önce Kayseri’de ev kiraladığı, Orhan Adıbelli’yi takip ettiği, iş yerini, evini ve kullandığı aracı takip ettiği, cinayeti işlemek için uygun zamanı kolladığı belirlendi.
Yapılan çalışmalarda katil zanlısı E.Y.’ye yardım ettikleri ve azmettirdikleri belirlenen S.O.M., M.P., M.E. ve D.K. de Gaziantep’te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve Kayseri’ye getirildi.
Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.E. serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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