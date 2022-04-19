Irpin’de saldırılarda hasar gören araçlar hurdaya çekildi

Ukrayna’nın Irpin kentinde Rusya’nın saldırılarında kullanılamaz hale gelen çok sayıda aracın boş bir arazide toplandığı görüntüler, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ukrayna’nın Rusya’nın saldırılarından en çok etkilenen kentlerinden olan Irpin’de sivil halk kendi araçlarıyla şehirden kaçmak isterken Irpin köprüsünün yıkılması nedeniyle araçlarını köprü üzerinde bırakmak zorunda kalmıştı. Köprü üzerinde bulunan çok sayıda araç çatışmalar sırasında yanarak ya da mermilerin hedefi olarak kullanılamaz hale gelmişti. Ukrayna güçleri, Rus ordusunun ardından girdiği şehirde Irpin köprüsü üzerinde ve sokaklarda bulunan hasarlı araçları toplayarak boş bir araziye götürdü. Araziden çekilen görüntülerde üst üste yığılan araçlar, savaşın şiddetini gözler önüne serdi. Bazı araçların camlarında “araçta çocuk var” yazısı olduğu ve aracın kurşunların hedefi olmaktan kaçamadığı dikkat çekti.

Irpin’de Ukraynalı bir sivil, yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek, “Türkiye’ye ettiği askeri teknik yardımlarından dolayı ve Karadeniz’i Rus gemilerine kapattığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu arabalar Ruslar Irpin’e girdiğinde insanların tahliye için kullandığı arabalarıydı. Bu arabaları içinde insanlar varken taradılar silahlarla. Mezarlığa gidip bir günde ölen insanları görebilirsiniz. Çok fazla ceset var. Burası Kiev’e sınırdı, daha ötesine gidemediler” dedi.