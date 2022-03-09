Irpin Belediye Başkanı Markuşin: “Tahliyeler yarın da devam edecek”

Ukrayna’nın Rus saldırısı altındaki kentlerinden biri olan Irpin’den sivillerin tahliyesine devam edilirken, Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin tahliyelere yarın da devam edeceklerini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları birçok kentte devam ederken, bazı kentlerde de sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes uygulanıyor. Rus ordusunun saldırısı altındaki Irpin’de bugün binlerce kişi tahliye edildi. Irpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin tahliyelere yönelik yaptığı açıklamada, “Bugün, ‘Yeşil Koridor’ üzerinden tahliyeler gerçekleştirdik. Otobüsler şehir merkezinden ayrıldı ve Kiev’e ulaştı” dedi.

Yarın da kentten sivil tahliyelere devam edeceklerini duyuran Markuşin, “10 Mart, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Romanovka’dan (Irpin Otobüs Terminali), Kiev’e tahliyeler tekrar mümkün olacak. Kendi imkanlarıyla kentten ayrılamayanları özel araçlarla kentten çıkaracağız” ifadelerini kullandı.