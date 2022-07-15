banner528

banner549

banner547

Son Dakika
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi

Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Asayiş 15.07.2022, 17:37
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde arkadaşları ile birlikte girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, iki arkadaşı ile Zamantı Irmağı’na giden N.D. (14), serinlemek için girdiği sudan çıkamadı. N.D.’den haber alamayan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Irmakta arama çalışması yapan ekipler, N.D.’nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu