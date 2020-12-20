Son Dakika
Irmakta erkek cesedi bulundu
Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arazide hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından ırmakta erkek cesedi bulundu. Ölen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni araştırılıyor.
Asayiş 20.12.2020, 19:55
3
Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki arazide hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından ırmakta erkek cesedi bulundu. Ölen şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, ölüm nedeni araştırılıyor.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Göngören mahallesi Çınarcık mevkiinde hayvanlarını otlatan çobanlar, ırmak içerisinde erkek cesedi buldu. Çobanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmalarda şahsın yabancı uyruklu İ.A.(31) olduğu tespit edilirken, şahısta herhangi bir darp, kesici alet ya da silahla yaralanmaya dair bir belirtiye rastlanılmadı.Henüz ölüm nedeni belirlenemeyen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
8°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. West Ham
|13
|21
|10. Wolverhampton
|13
|20
|11. Aston Villa
|11
|19
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|13
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Sociedad
|15
|26
|3. Real Madrid
|13
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|13
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Real Betis
|14
|16
|12. Valencia
|14
|15
|13. Eibar
|13
|15
|14. Levante
|13
|14
|15. Elche
|12
|14
|16. Deportivo Alaves
|14
|14
|17. Real Valladolid
|14
|14
|18. Getafe
|12
|13
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü