Irmakta cesedi bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı
BARTIN (İHA) – Bartın’da ırmakta cesedi bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın, ırmak kenarına doğru koştuğu anlar kameraya yansıdı.
BARTIN (İHA) – Bartın’da ırmakta cesedi bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın, ırmak kenarına doğru koştuğu anlar kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı yakınındaki Bartın Irmağı çevresinde koku fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemeler sonucu ırmak yüzeyinde ceset bulundu. Irmak yüzeyindeki ceset Bartın Belediyesine ait cankurtaran botuyla kıyıya taşınmasının ardından halat yardımıyla yamaçtan çıkarılarak Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son görüntüleri ortaya çıktı
Cesedin 10 gün önce görev yaptığı askeri birlikten firar eden M.K.E.’ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken M.K.E.’nin son görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde M.K.E.’nin cadde üzerinden koşarak karşıdan karşıya geçtiği ve ırmak kenarında doğru koşmaya devam ettiği görüldü.
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