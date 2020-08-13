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Irmağa giren yaşlı adamın kalbi durdu
IRMAKTA YÜZEN ADAMIN KALBİ DURDU
Asayiş 13.08.2020, 16:48
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Mersin’in Tarsus ilçesinde ırmağa giren yaşlı adamın kalbi durdu. Arkadaşları kalp masajıyla hayata döndürdü.
Alınan bilgiye göre, Kerimler Mahallesi’nde oturan Arif Üssük (68), 3 arkadaşıyla birlikte gittiği Keşbükü Irmağı’nda serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Arif Üssük’ü gören çevredekiler yardıma koştu. Kıyıya çekilen Arif Üssük’ün kalbinin durduğu anlaşıldı.
Sağlık ekiplerine haber verilirken arkadaşı Bedir Can, Arif Üssük’ü kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Arif Üssük, gelen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Üssük’ün hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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