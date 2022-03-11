banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İstanbul’da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
İstanbul’da kar alarmı verildi, yollar boş kaldı, trafik yüzde 11’e düştü
Evlat nöbetindeki ailelerin Kılıçdaroğlu’na tepkisi sürüyor
Evlat nöbetindeki ailelerin Kılıçdaroğlu’na tepkisi sürüyor
Gıdada panik yok!
Gıdada panik yok!
Benzin ve motorine gece zam geldi!
Benzin ve motorine gece zam geldi!

İrem’in katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 7 kişinin yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti aile üyesi 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, anne ve amcaya beraat kararı verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.

Asayiş 11.03.2022, 17:53
İrem’in katil zanlılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mersin’de 2019 yılında evlerinin banyosunda kafasından tabanca ile vurularak öldürülen 5 aylık hamile 17 yaşındaki İrem B.’nin katil zanlısı olduğu iddia edilen aile üyesi 7 kişinin yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti aile üyesi 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, anne ve amcaya beraat kararı verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, tutuklu sanıklara indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.

Davanın karar duruşması 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunan anne Saadet B., baba Kasım B., ağabeyler Vedat B., Mehmet Ali B.,

amca Mehmet Veyis B. ve İbrahim B. ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan amca Mehmet B. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan anne Saadet B., savcının verdiği mütalaaya katılmadığını belirterek, "Benim ciğerim yanıyor. Ben yüce adalete sığınıyorum. Eğer bir suçum varsa idama götürün ama benim suçum yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Baba Kasım B. ise üzerlerine bir oyun kurulduğunu söyleyerek, "22 aydır aynı baskı altındayız. Bir türlü kendimizi ifade edemiyoruz. Bir iddia ile koskoca bir aile perişan ediliyor. Biz töre saiki ile bu cinayeti işleyecek olsak Şanlıurfa’da yapardık. Biz şu anda mağduruz. Acımızı yaşamadık, yaşatmadılar. Bu bir iftiradır, yalandır. Artık tahliyemizi istiyorum" diye konuştu.

Ağabey Mehmet Ali B. de suçlamaların hiçbirini kabul etmediklerini ifade ederek, "Ben kardeşimi öldürmedim. Emniyette verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. Adalete güveniyorum ve inanıyorum. İşlemediğimiz bir suçtan dolayı 2 yıldır tutukluyuz" şeklinde konuştu.

Ağabey Vedat B. ise mütalaayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ben olayda hiçbir şekilde yönlendirme yapmadım. Ortada olmayan bir suç var. Biz böyle insanlar değiliz. O yüzden beraatımızı istiyorum" ifadelerini kullandı.

Amca İbrahim B. de mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, "Biz hiç kimse üzerinde baskı kurmadım. Böyle bir şey mümkün değil. Ben de babayım. Böyle bir şey yapmadım. Adalete güveniyorum. 22 aydır ailece mağduruz. Bizi bu duruma düşüren sadece bir iddiadır" dedi.

Amca Mehmet Veyis B. kendisinin olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, tahliyesini talep eti.

Taraf avukatlarının da savunma yaptığı duruşmada, savcı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarladı.

Mahkeme heyeti ise ağabey Mehmet Ali B.’yi ’kardeşe, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişiye karşı töre saikiyle öldürme’, baba Kasım B.’ye ’alt soya, çocuğa, gebe olduğu bilinen kişinin ölümünü azmettirme’, ağabey Vedat B. ile amcalar Mehmet Veyis B. ve İbrahim B.’yi de ’cinayeti azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, anne Saadet B. ile amca Mehmet B.’nin de tahliyesine karar verirken, tutuklanan sanıklarla ilgili indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.

Olay

7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İrem B., evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. 5 aylık hamile genç kız, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Sezaryenle dünyaya gelen bebeği ise 3 ay sonra öldü. Olayla ilgili ifadeleri alınan aile fertleri, genç kızın intihar ettiğini iddia etti. İrem B.’nin cenazesi Şanlıurfa’da toprağa verdi.

Genç kızın ölümündeki şüpheler üzerine özel ekip kurularak çalışma başlatıldı. 7 ay boyunca yüzlerce kişi ile görüşen, kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, olayın cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetle ilgili çalışmasını tamamlayan özel ekip, şafak operasyonuyla Şanlıurfa’ya bağlı Örencik köyünde yaşayan ağabey Mehmet Ali B., baba K.B., anne S.B., büyük ağabey V.B., amcalar İ.B., M.V.B. ve M.B.’yi gözaltına aldı. Mersin’e getirilen şahısların tek tek ifadeleri alındı. İfadesinde ağlayarak kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Mehmet Ali B., olayı baba, anne ve amcalarının baskısıyla yaptığını söyledi. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
-2°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18