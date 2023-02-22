İranlı turisti, İranlı dükkan sahibi İstanbul’da dolandırdı

İran’dan İstanbul’a turistik gezi için gelen M.A. nakit ihtiyaca sıkışınca kredi kartından para çektirmek isteyerek İstanbul’da dükkanı bulunan İran uyruklu hemşerisi S.K.’nin yanına gitti. Dükkanında İran’a ait pos makinesi bulunduğunu söyleyen S.K. yine İran’a ait kredi kartından 50 bin TL değerinde İran parası çekti. S.K. hakkında İran’da arama kaydı ve banka da blokesi olduğu için banka çekilen 50 bin TL değerindeki paraya el koydu. Bunun üzerine parasını isteyen ve dükkan sahibi S.K.’den ret cevabı alan M.A. suç duyurusunda bulundu. Olay üzerine harekete geçen B Bölge Güven Timleri şüpheli S.K.’yi kıskıvrak yakaladı.

Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, İran uyruklu M.A. gezmek için İstanbul’a geldi. Birkaç gün gezen M.A. parası bitince kredi kartından para çektirmek istedi. Kredi kartının da İran’a ait olmasından dolayı bir türlü para çekemeyen M.A. durumu İstanbul’da dükkanı olan İran uyruklu S.K.’ye anlattı. S.K., M.A.’ya dükkanında İran’a ait post makinesi olduğunu ve İran parası çekip M.A.‘ya TL verebileceğini söyledi. Bunun üzerine S.K. ve M.A. dükkana giderek para çekme işlemini gerçekleştirdi.

İran bankası paraya el koydu

S.K.’nin İran’da olan arama kaydı ve İran bankalarında olan blokesi nedeniyle banka çekilen paraya el koydu. M.A. parasına bankanın el koyduğunu öğrenince S.K.’den parasını istedi. S.K. parasının olmadığını ve parayı veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine M.A ve arkadaşları S.K hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güven Timleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı

Bunun üzerine harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri şüpheliyi Taksim Meydanı’nda yakaladı. Şüpheliyi alan polis gerekli işlemleri yapmak için Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği’ne götürdü.

Öte yandan yapılan sorgulamada S.K.’nın birçok suçtan kaydı olduğu ve yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Dolandırıldığını söyleyen M.A. “100 bin TL para verdim. Dükkanda verdim. Bu İran parası verdi. Ben buna TL verdim” dedi.