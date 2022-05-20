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İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında mütalaa

Şişli’de İranlı Masoud Molavi Vardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 3’ü tutuklu 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, 6 sanık hakkında 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Asayiş 20.05.2022, 11:37
İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında mütalaa

Şişli’de İranlı Masoud Molavi Vardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 3’ü tutuklu 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, 6 sanık hakkında 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Şişli’de, 14 Kasım 2019 tarihinde İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Ardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 3’ü tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak ile Veli Sarı hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları da mahkemeye katılırken, tutuklu sanık Cengiz Akin ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 14 Kasım 2019’da, maktul Masoud Molavi Vardanjani’nin Şişli’de sanık Ali Esfanjani’yle birlikte yürüdüğü sırada, sanık Abdulvahhab Koçak tarafından silahla öldürüldüğünü, sanık Koçak’ın maktul Vardanjani’ye 11 el ateş ettiğini ve olay yerinde tesadüfen bulunan Nuri Özden’in ise kendisine isabet eden mermi çekirdeği nedeniyle yaralandığını aktardı. Mütalaada, sanık Koçak’ın olaydan iki gün önce Adıyaman’dan İstanbul’a geldiği, bir gün öncesinde olay yerinde keşif yaptığı, cinayeti tasarladığının anlaşıldığı kaydedildi.

2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada, sanık Abdulvahhab Koçak’ın maktule yönelik ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, müşteki Nuri’ye yönelik ise ’kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla kasten yaralama’ suçundan 2 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ayrıca sanık Amin Parvazi’nin ise ’tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar Veli Sarı, Cengiz Akin ve Birol Özdemir’in ’tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen mütalaada ayrıca, sanık Siavash Abazari Shalamzari’nin de ’suçluyu kayırma’ ve ’resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 2,5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Seyed Mohammad Reza Razavi, Ehsan Ghominejad, Sina Forouhar, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk hakkında delil yetersizliği gerekçesi ile beraat kararı verilmesi istendi. Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Naci Şerifi Zindaşti, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr ve Ali Esfanjani’nin ise dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi talep edildi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında ayrıca, sanıklar Abdulvahhab, Veli ve Cengiz’in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Kamera şakası mı bu’’

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Abdulvahab Koçak, “Bu insanlar İranlı. Ben Adıyamanlıyım. Anam, babam, atam, 7 göbek sülalem Türk. Bunları tanımam etmem. Kamera şakası mı bu? Ben Ali Koçak’ın kardeşiyim. Ali Koçak, Zindaşti’nin şoförü. Ben de Naci Şerifi Zindaşti’yi abimin patronu olduğu için tanıyorum” diyerek, cinayetle ilgisi olmadığını iddia etti.

"Ben vatan haini değilim’’

Tutuklu sanık Cengiz Akin ise savunmasında, “Ben vatan haini değilim, Türk milliyetçisiyim. Sonuna kadar milliyetçiyim. Takdir sizin” dedi. Sanık Amin Parvazi, Veli Sarı, Birol Özdemir, Seyed Mohammad Reza Razavi, Siavash Abazari Shalamzari, Ehsan Ghominejad, Houtan Khezerlou ve Aşkın Bulduk ise suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep ettiler. Sanıkların avukatları da beraat talebinde bulundu. Bazı avukatlar da mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı şerh koydu

Mahkeme, sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin ve Veli Sarı’nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Mahkeme başkanı, sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin ve Veli Sarı’nın tutukluluk halinin devamına karşı koyduğu muhalefet şerhinde, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre sebebiyle daha fazla tutuklu kalmalarının mağduriyetlerine yol açacağını, bu nedenle tahliye edilmeleri gerektiğini aktardı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına ve sanıklar ile avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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