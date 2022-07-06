İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında karar

Şişli’de İranlı Masoud Molavi Vardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 3’ü tutuklu 14 sanıklı davada mahkeme, 1 sanığı müebbet hapis ile 4 sanığı değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Şişli’de, 14 Kasım 2019 tarihinde İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Ardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 3’ü tutuklu 14 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak ile Veli Sarı hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları da mahkemeye katılırken, tutuklu sanık Cengiz Akin ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

‘’Bir iddianame hazırlanmış, Orhan Pamuk’un romanlarını aşmış mübarek’’

Duruşmada esasa ilişkin savunmasını yapan sanık Koçak, "Mütalaada lehime olanlar aleyhime çevrilmek istenmiş. Dinlenen tanıklar huzurunuzda o kişinin ben olmadığımı söyledi. Bunlar lehime olduğu halde aleyhime çevrilmek isteniyor. Bilirkişi raporunda, benim hakkımda ’kulak benzerliği, burun benzerliği varmış’ deniyor. Benim kulağım kepçe değil, kesik değil, bir şey değil. Bir kulak benzerliğiyle ben nasıl en ağır cezadan yargılanıyorum? Şaka mı bu ya? Ben bu insanları tanımıyorum, etmiyorum. Bir iddianame hazırlanmış, Orhan Pamuk’un romanlarını aşmış mübarek. Ben anlamış değilim. Ne diyeceğimi bilemiyorum, cezaevinde psikolojik savaşlar veriyorum. Mağdurum, annemi özledim, annemin kokusunu özledim. Lütfen bırakın beni bayramda gideyim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkemede sanık Veli Sarı savunmasında Türkiye’de doğup büyümediğini, Hollanda’da adaletin böyle işlemediğini ve mağdur olduğunu söylerken, sanık Cengiz Akin ise Zindaşti’yi tanımadığını ve bu olayı yapanların tam bir aptal olduğunu söyledi. Bazı tutuksuz sanıkların önceki beyanlarını tekrarladığını söylemelerinin ardından söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler. Duruşmanın biteceği bildirilen sanıklardan son sözlerinin sorulmasıyla sanıklar beraatlarını istediklerini söylediler.

Karar açıklandı

Mahkeme, sanıklar Naci Şerifi Zindaşti, Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr ve Ali Esfanjanı’nın dosyalarının ayrılmasına ve haklarındaki yakalama emirlerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık Abdulvahhab Koçak’ı ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına, ayrıca müşteki Nuri Özden’e yönelik ‘olası kastla yaralama’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Cengiz Akin’in ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden heyet, sanığın işlediği suçun özellikleri ve yardımın niteliğini dikkate alarak cezayı takdiren 15 yıl hapse çevirdi.

Mahkeme, sanık Veli Sarı ile Birol Özdemir’in ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların cezasında iyi hal indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Sıavash Abazarı Shalamzarı ise ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘suçluyu kayırma’ suçundan ise 10 ay olmak üzere toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak 2 suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkemeye heyeti, sanıklar Abdulvahhab Koçak, Cengiz Akin ve Veli Sarı’nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

6 sanık beraat etti

Heyet, sanıklar Seyed Mohammad Reza Razavi, Ehsan Ghomınejad, Sına Forouhar, Houtan Khezerlou, Amın Parvazi ve Aşkın Bulduk’un üzerilere atılı suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

Mahkeme başkanı şerh koydu

Mahkeme başkanı, sanıklar Akin, Sarı, Koçak, Parvazi, Shalamzari ve Özdemir’in üzerlerine atılı suçlardan verilen mahkumiyet kararlarına katılmadığını, sanıkların beraatlarına karar verilmesini gerektiği yönünde görüşü olduğunu belirtti.

(SD-Sİ-