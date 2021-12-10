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İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye

Şişli’de İranlı Masoud Molavi Vardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 4’ü tutuklu 14 sanıklı davada bir kişi tahliye edildi. Tetikçi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Abdulvahap Koçak savunmasında, “Mağdurum, hayatım altüst oldu. Zindaşti’yi tanıdığım için mi bu kadar üzerime geliniyor? İddianamede okuduğum kadarıyla, bu isimlerin hepsi iş insanı, hepsi milyonluk adamlar. Valla ben milyonluk biri değilim” dedi

Asayiş 10.12.2021, 15:58
İranlı teknoloji uzmanının öldürülmesi davasında 1 tahliye

Şişli’de İranlı Masoud Molavi Vardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 4’ü tutuklu 14 sanıklı davada bir kişi tahliye edildi. Tetikçi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Abdulvahap Koçak savunmasında, “Mağdurum, hayatım altüst oldu. Zindaşti’yi tanıdığım için mi bu kadar üzerime geliniyor? İddianamede okuduğum kadarıyla, bu isimlerin hepsi iş insanı, hepsi milyonluk adamlar. Valla ben milyonluk biri değilim” dedi

İstanbul Şişli’de, 14 Kasım 2019 tarihinde İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Ardanjanı’nın öldürülmesine ilişkin İranlı Naci Şerifi Zindaşti’nin firari sanıkları arasında yer aldığı 4’ü tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Abdulvahap’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları hazır bulundu.

“Günah keçisi gerekiyor”

Önceki celse korona virüs olması sebebiyle duruşmaya katılamayan Abdulvahap Koçak savunmasında, “Bütün her şeyi samimiyetimle anlatmak istiyorum. Cinayet olayıyla hiç bir alakam, bilgim yoktur. 25 aydır tutukluyum, yazık günahtır. Çalışan, sıradan, işine gücüne bakan biriyim. Bu kadar profesyonel olaydan bahsediliyor, böyle bir olay yapmış olsam dışarı çıkar mıyım? Saklanmış olsam neden bunlara bakılmıyor. Her şey aleyhime yazılmış iddianamede. Çıktım eve doğru giderken metrobüse bindim. Suçum metrobusü kullanmak mı? Metrobüsten inince, kimliğini bilmediğim kişiler, yani polisler beni kelepçelediler. Lehime olan hiçbir şey yapılmadı çünkü bir günah keçisi gerekiyor. Beni arabaya bindirdiler ve ‘ne oluyor deyince’ bana, ‘sen İran ajanısın, adamı nasıl öldürdün anlat’ diyerek kafama vurdular” ifadelerini kullandı.

“Mahkemenin hakkaniyetli karar vermesini istiyorum”

Savunmasında Koçak, “Yaşadığım her şeyi savcıya anlattım. Suçsuzum. Dosyadaki isimleri tanımıyorum, herhangi bir irtibatım yok. Sadece Birol Özdemir’i tanıyorum. Naci Şerifi benim ağabeyim Ali’nin patronu olur ama herhangi bir ilişkim, ticaretim yoktur. Hayallerim, gençliğim alındı. Bu bir insanlık suçudur. Buna bir son verilsin istiyorum. Olayın nerede, ne zaman ve ne şartlarda olduğunu bile bilmiyordum, dosya açılınca öğrendim. Mağdurum, hayatım altüst oldu. Bugün de 10 Aralık, Dünya insan hakları günü. Mahkemenin hakkaniyetli karar vermesini istiyorum. Suçsuzum. Zindaşti’yi tanıdığım için mi bu kadar üzerime geliniyor? Valla ben Türkiyeliyim. Adıyamanlıyım ben efendim. Kimse de bana silah vermedi. İddianamede okuduğum kadarıyla, bu isimlerin hepsi iş insanı, hepsi milyonluk adamlar. Valla ben milyonluk biri değilim. Bu adamları tanıyacak ya da bunlarla aynı yerde oturacak kapasite de değilim” diye konuştu.

Diğer sanıklar da beraata ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Tutuklu sanık Siavash Abazari Shalamzari’nin tahliyesine karar veren mahkemeye heyeti diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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