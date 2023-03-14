İranlı sahte polisler turistin parasını böyle gasp etti

Fatih’te kendilerini polis olarak tanıttıkları Senegal uyruklu turistin 2 bin 622 doları ile 17 bin lirasını çalan İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Aynı yöntemi kullanarak 2 farklı olayı daha gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 03 Mart’ta saat 22.00 sıralarında Fatih Mimar Kemaletttin Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen Senegal uyruklu İ.F’nin (45) yanına beyaz renkli bir araç yaklaştı. Araçtakiler bir süre, başına geleceklerden habersiz olan İ.F ile konuştu. Kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, İ.F’nin 2 bin 622 dolar ile 17 bin lira parasını alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran İ.F, otomobile asılarak bir süre sürüklendi. Gaza basan gaspçılar oradan kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların izini sürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından kiralık otomobili kullanan şüphelilerin kimlerini tespit etti. İran uyruklu şüpheliler Toosı M. (35), Mehran M. (22) ile Satar S. (18) Beylikdüzü’nde gözaltına alındı. Toosı M.’nin 5 suç kaydı olduğu, Mehran M.’nin ise 2 kaydı olduğu belirlendi. İran uyruklu şüpheliler 3 dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak Fatih’teki iki ayrı olayı daha gerçekleştirdikleri tespit edildi. Öte yandan gasp anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların araçla yanına yaklaştıkları kurbanlarından bir süre sonra para alarak kaçtıkları görülüyor.