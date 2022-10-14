İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırmayı planlayan sanıkların yargılanmasına devam edildi

İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırmayı planladıkları iddia edilen ve aralarında Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan savcı Davut Yılmaz’ın da olduğu 16 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

İranlı muhalifleri Türkiye’den kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul TEM Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan ve aralarında By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile açığa alınan Savcı Davut Yılmaz’ın da bulunduğu 16 sanığın yargılanmalarına İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Casusluk ve adam kaçırma gibi işleri fark etmediğini savundu

Duruşmada savunma yapan sanık Morteza Soltan Sanjari, sanık İhsan Sağlam’la birlikte Burkina Faso’da iş yapmak için 2 kez Afrika’ya gittiklerini, patronunun Seyed Mehdi Hosseini olduğunu belirtti. İddianamede kendisinin İran istihbaratı saha elemanı olarak gösterildiğini ve İran istihbaratının parasını taşımakla suçlandığını belirten sanık Sanjari, sadece tercümanlık yaptığını, casusluk ve adam kaçırma gibi işleri o sırada fark etmediğini söyledi.

‘’Orada direkt adamı öldürüyorlar’’

Sanık Sanjari savunmasının devamında, ‘’Türkiye’ye gelince 2 yıl İhsan Sağlam’ın şirketinde çalıştım. Bana ‘en Müslüman ülke neresi’ diye sorsalar, ‘Türkiye’ derim. Samimice anlatıyorum. Orada direkt adamı öldürüyorlar’’ ifadelerini kullandı.

İranlıların savcı Davut Yılmaz’ı İran’a çağırdıklarını ve ‘masrafın bize ait, eşinle gel’ diyerek davet ettiklerini söyleyen sanık, sanık Yılmaz’ın ise ‘uygun olmaz’ diyerek daveti kabul etmediğini de belirtti.

2 sanığa tahliye

Alınan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Tuncay Buyurgan ve Kamil Taşçı’nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, diğer 11 tutuklu sanığın tahliye taleplerini ise reddederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 şüpheli hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Davut Yılmaz’ın 23 yıldan 42 yıla kadar, şüpheli İhsan Sağlam’ın ise 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 14 şüpheli için de değişen oranlarda hapis cezaları istendi.